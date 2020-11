F1: Red Bull decide futuro de Alex Albon depois de Abu Dhabi

Depois do ultimato a Alex Albon, a Red Bull vai adiar ao máximo a sua decisão sobre o futuro de Alex Albon.

A Red Bull apenas se pronunciará sobre o futuro de Alex Albon no final da época. Depois do ultimato feito antes do GP de Portugal, em que a Red Bull exigiu que Albon provasse o seu valor nas duas provas seguintes, o que não aconteceu, a equipa austríaca tem adiado a decisão e agora apenas irá definir o segundo piloto para 2021 no final da época.

Albon subiu ao pódio no Bahrein e pareceu estar mais próximo do andamento de Max Verstappen. A equipa deverá querer aproveitar este balanço positivo para ver se Albon consegue subir o nível.

Parece claro que a Red Bull quer manter Albon e que a troca de piloto apenas acontecerá em último recurso.

“Nenhuma decisão será tomada antes da corrida final”, disse o chefe da equipa da Red Bull, Christian Horner, após a corrida em Bahrein. “Estamos a dar ao Alex todas as oportunidades. Queremos que ele tenha sucesso, acho que é claro, e dias como domingo ajudam, mas há mais duas corridas. Sérgio está a fazer o melhor que pode para garantir que continue sendo considerado.”

Comentando a corrida, Horner disse: “Alex fez uma boa corrida. Sérgio não teve sorte, Alex beneficiou do seu infortúnio e é isso que precisamos ver do Alex. A sua recuperação depois de sexta-feira foi forte, obviamente depois do incidente que ele teve, ele fez quarto na qualificação e estava lá para capitalizar o infortúnio do Sergio. Ele terminou no pódio, a nossa primeira dobradinha desde Japão 2017, é nosso primeiro pódio no Bahrein desde 2013, então acho que foi um bom dia para o Alex.”