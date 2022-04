F1: Red Bull decide companheiro de Max Verstappen no verão | AutoSport

A Red Bull irá decidir quem vai ser o companheiro de equipa de Max Verstappen no verão. Com o neerlandês assegurado até 2027, falta escolher quem fará par com o campeão do mundo.

A Red Bull já estabeleceu o seu limite e tem até ao verão para escolher quem será o colega de equipa de Max Verstappen. Na calha para o lugar estão Sergio Pérez, atual detentor do lugar, Pierre Gasly e Alex Albon. Os três têm ligações à Red Bull e podem ser vistos como potenciais escolhas.

Neste momento a vantagem está do lado de Pérez. Depois de um primeiro ano de altos e baixos, revelou-se um colega de equipa ideal para Verstappen. A relação entre ambos é boa e o mexicano sabe jogar as suas cartas com inteligência. Mais ainda, a entrada em cena dos novos carros favoreceu Pérez que se adaptou bem aos novos monolugares e é agora mais competitivo do que foi no passado.

“No ano passado, o nosso homem mais rápido era o Max, agora o Pérez também se integra cada vez melhor na equipa e compreende melhor o carro. Então as dobradinhas são a consequência lógica” disse Helmut Marko.

Pierre Gasly tem do seu lado duas épocas espetaculares pela Alpha Tauri onde tem acumulado de forma sucessiva boas prestações e bons resultados. É claramente um dos pilotos com mais mercado do momento mas a sua primeira passagem mal sucedida pela Red Bull aparentemente ainda pesa. Tem contrato com a Red Bull até 2023 e se não for escolhido para a equipa este ano, irá provavelmente começar a ver outras opções.

Alex Albon é o piloto com menos probabilidades de assegurar o lugar. Apesar do arranque espetacular com a Williams, também vem de uma passagem mal sucedida pela Red Bull, mas terá convencido mais os responsáveis da equipa. Apenas uma época brilhante na Williams poderia fazer a equipa mudar de ideias, e apesar de ter estado muito bem, Albon não tem carro para brilhar em todos os fins de semana.

Assim, espera-se que Pérez seja novamente o escolhido. Mas em F1, tudo é possível.