F1: Red Bull de demonstração de Yuki Tsunoda incendiou-se

Yuki Tsunoda viveu um regresso atribulado ao volante de um Fórmula 1, ao participar numa demonstração pública em São Francisco. O piloto japonês, que não competia desde a sua saída da categoria no final de 2025, viu o evento terminar de forma inesperada.

Durante a exibição, o monolugar da Red Bull sofreu um incêndio, obrigando Tsunoda a abandonar rapidamente o cockpit por precaução. O incidente gerou momentos de tensão entre o público presente, mas a situação foi prontamente controlada pelas equipas de segurança.

Tratava-se da primeira aparição pública do piloto desde que deixou a Fórmula 1, num evento promocional destinado a aproximar a equipa dos adeptos norte-americanos. Apesar do contratempo, não foram reportados ferimentos.

As causas do incêndio não foram imediatamente detalhadas, ficando por esclarecer se o problema teve origem numa falha mecânica ou elétrica.