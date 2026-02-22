F1: Red Bull de demonstração de Yuki Tsunoda incendiou-se
Yuki Tsunoda viveu um regresso atribulado ao volante de um Fórmula 1, ao participar numa demonstração pública em São Francisco. O piloto japonês, que não competia desde a sua saída da categoria no final de 2025, viu o evento terminar de forma inesperada.
Durante a exibição, o monolugar da Red Bull sofreu um incêndio, obrigando Tsunoda a abandonar rapidamente o cockpit por precaução. O incidente gerou momentos de tensão entre o público presente, mas a situação foi prontamente controlada pelas equipas de segurança.
Tratava-se da primeira aparição pública do piloto desde que deixou a Fórmula 1, num evento promocional destinado a aproximar a equipa dos adeptos norte-americanos. Apesar do contratempo, não foram reportados ferimentos.
As causas do incêndio não foram imediatamente detalhadas, ficando por esclarecer se o problema teve origem numa falha mecânica ou elétrica.
Omg yukiiii pic.twitter.com/FV50rImPLP
— Bells (@bewojello) February 22, 2026
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI