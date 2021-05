F1: Red Bull continua a “roubar” pessoal à Mercedes

A Red Bull continua a preparar o seu novo departamento para a unidade motriz e está a procura das melhores soluções e das melhores pessoas para que o projeto tenha qualidade. E claro, alguns dos melhores estão neste momento na Mercedes e a Red Bull tem “pescado” em Brixworth.

Com a responsabilidade de manter a unidade motriz Honda a partir de 2022 e de criar a sua própria unidade motriz para 2026, a Red Bull não tem poupado esforços para criar um departamento o mais completo possível.

No final de Abril, a Red Bull anunciou a nomeação de Ben Hodgkinson como diretor técnico depois de ter trabalhado anteriormente para a Mercedes High Performance Powertrains (MHPP) durante 20 anos.

Outros nomes vindos da Mercedes estão já confirmados: Steve Blewett como diretor de produção da Unidade Motriz [anteriormente chefe de produção na Mercedes HPP]; Omid Mostaghimi, chefe de eletrónica da unidade motriz e ERS [ex- chefe de equipa de eletrónica de F1 com a MHPP]; Pip Clode como chefe de projeto mecânico do ERS [ex-chefe de equipa, conceito da unidade motriz de F1 com MHPP]; Anton Mayo como chefe de projeto do motor de combustão interna [engenheiro mecânico com MHPP]; e Steve Brodie como líder de grupo de operações do motor de combustão interna [ chefe de inspeção final e na pista da MHPP].

É normal que a tensão entre a Mercedes e a Red Bull vá aumentar, dentro e fora de pista, com a Mercedes a ver partir pessoal que levará o conhecimento da Mercedes para a Red Bull