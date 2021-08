F1: Red Bull contente com Sergio Pérez, mas não descarta outras hipóteses | AutoSport

Sergio Pérez tem sido regularmente elogiado pelas chefias da Red Bull, mas a temporada do mexicano tem sido de altos e baixos, com prestações positivas e outras menos conseguidas.

As menos conseguidas parecem superar as positivas nesta fase e talvez por isso Helmut Marko tenha dito que não descarta outras hipóteses, o que pode também ser um aviso encapotado para Pérez.

“Claro que ele não está satisfeito com a diferença para o Max. Ele experimentou a sua própria afinação em vez da do Max, que talvez não seja a mais fácil para um piloto. O Max não se importa, mesmo quando é sobrevirador nas curvas rápidas. Todos os nossos segundos pilotos tiveram problemas com isso. Pérez teve o mesmo, e foi por isso que ele tentou a sua própria afinação, mas não funcionou”.

“Há algumas opções, mas não quero nomear ninguém. A intenção é continuar com os quatro pilotos que temos. Provavelmente em Spa ou entre as duas primeiras corridas da segunda metade da temporada iremos anunciar os nossos pilotos, tanto para AlphaTauri como para Red Bull”.

Adrian Newey defendeu a utilidade de Pérez que trouxe uma visão diferente para a equipa

“Sergio é muito útil com a sua experiência noutras equipas”, declarou Newey em conversa com a Speedweek. “Desde Mark (Webber) e DC (David Coulthard) que não tivemos nenhum piloto que não viesse do programa de pilotos da Red Bull. A experiência de outras equipas dá-nos uma perspetiva e um input diferentes dos outros. O facto é que os dados que medimos do carro, as centenas de sensores para aerodinâmica e dinâmica de condução, dizem o que o carro está a fazer. O piloto é muito melhor a dizer porque o está a fazer. Portanto, trata-se de fazer corresponder os comentários do piloto com os sensores”.

Pérez tem assim boas hipóteses de se manter na equipa, mas as recentes exibições talvez tenham feito a equipa pensar duas vezes. Não se esperam grandes mudanças mas é uma ligeira mudança de discurso em relação ao que ouvimos há algumas semanas.