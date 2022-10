F1: Red Bull considera tomar ações contra comentários “difamatórios” sobre limite orçamental | AutoSport

A Red Bull considera que o que alguns rivais do campeonato de construtores têm comentado na imprensa sobre a alegada infração do regulamento financeiro da equipa austríaca é difamação e considera tomar ações contra os responsáveis da Mercedes e Ferrari.

Toto Wolff, da Mercedes, e Laurent Mekies, da Ferrari comentaram a situação que veio a público antes do Grande Prémio de Singapura sobre as alegadas infrações ao regulamento financeiro por duas equipas da grelha da Fórmula 1, com os resultados do processo de averiguações da FIA a serem conhecidos brevemente.

“A menos que haja uma retirada clara dessas declarações, estaremos a levá-las incrivelmente a sério e a analisar quais são as opções disponíveis”, disse Horner sobre os comentários proferidos pelos seus rivais. “É absolutamente inaceitável estar a fazer comentários do tipo dos que foram feitos ontem, que são totalmente difamatórios para a equipa, para as marcas, e mesmo para a Fórmula 1”.

Horner levantou dúvidas sobre o ‘timing’, numa altura em que Max Verstappen está próximo de revalidar o seu título mundial, e a forma como se soube de uma matéria que ainda não foi publicada pela FIA. “É uma submissão privada entre a equipa e a FIA. Como pode qualquer equipa conhecer os pormenores da nossa submissão? Como é que qualquer equipa pode saber que uma equipa está ou não em infracção? Nem sequer sabemos se estamos a violar a lei. Nem sequer sabemos até à próxima semana, até que o processo tenha sido concluído”.

O responsável da Red Bull acrescentou que “talvez, quando estas acusações são feitas, as pessoas em casas de vidro não devem atirar pedras”, disse Christian Horner.