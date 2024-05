F1, Red Bull confirma saída de Adrian Newey

A Red Bull anunciou com um misto de emoções que Adrian Newey, o cérebro por trás dos monolugares de Fórmula 1 da sua equipa, partirá no início do próximo ano. No entanto, enquanto se despede da pista, Newey não se despede completamente das corridas, já que continuará a marcar presença em eventos selecionados ao longo desta temporada.

No meio a uma atmosfera de especulação fervilhante sobre o seu futuro, a Red Bull anuncia agora oficialmente que o génio técnico encerrará a sua jornada na equipa no primeiro trimestre do próximo ano, mas não sem deixar a sua marca final no hipercarro RB17 da Red Bull, que está previsto para ser revelado em julho no evento de Goodwood.

A equipa enfatiza que, embora Newey se afaste da F1, permanecerá imerso no desenvolvimento do RB17, assegurando a sua conclusão e entrega bem-sucedida. “O chefe de engenharia retira-se das funções do projeto na F1 para se concentrar exclusivamente no último patamar de desenvolvimento e na realização do tão esperado RB17”, afirmou a equipa em comunicado.

Newey, uma lenda no mundo do ‘motorsport’ e parte integrante da Red Bull Racing desde 2006, expressou a sua sensação de que o momento de passar o bastão finalmente chegou. “Desde a infância, o meu sonho foi moldar carros velozes. Tive o privilégio de transformar esse sonho em realidade na F1, contribuindo significativamente para o sucesso da Red Bull Racing ao longo dos anos.”

Quanto ao seu futuro, especula-se sobre possíveis destinos, com a Ferrari e a Aston Martin entre os pretendentes mais proeminentes.

Sobre a sua saída iminente, Newey disse: “Sinto que é tempo de procurar novos horizontes e permitir que outros assumam o leme. No entanto, até lá, o meu foco permanecerá na conclusão do RB17.”

Christian Horner, diretor da equipa, prestou homenagem ao legado de Newey, descrevendo-o como uma verdadeira lenda que deixará uma marca indelével nos corredores de Milton Keynes: “Mais do que um colega, Adrian é meu amigo e um mentor cuja contribuição será eternamente lembrada”, disse ele.

A partida de Newey marca o fim de uma era gloriosa na Red Bull Racing, mas também sinaliza o início de uma nova fase, com desafios e conquistas ainda por alcançar.