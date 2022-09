F1: Red Bull confirma que desenvolvimento do RB18 prejudicou Sergio Pérez | AutoSport

Não é novidade que a temporada de Sérgio Pérez piorou consideravelmente à medida que o ano foi avançando. Se no arranque da temporada parecia ser o mexicano o piloto mais à vontade com o RB18, Max Verstappen foi beneficiando dos desenvolvimentos feitos no carro, em detrimento de Pérez, que foi perdendo gás. A equipa admitiu que as melhorias prejudicaram o rendimento do #11.

Era um Pérez forte e muito confortável no RB18, aquele que vimos nas primeiras corridas do ano, deixando Verstappen para trás. Um sinal surpreendente, mas que depressa se foi desvanecendo, com o mexicano a perder o impeto à medida que os upgrades iam sendo implementados. Pierre Waché, diretor técnico da Red Bull, admitiu que as melhorias complicaram a tarefa a Pérez:

“São múltiplos fatores. O fator principal é claramente o equilíbrio e a confiança, em comparação com o início do ano, quando o carro era um pouco mais equilibrado para ele [Pérez] e um pouco menos para o Max. E depois do potencial de desenvolvimento que colocámos no carro durante a época, afastámo-nos desse equilíbrio, e é talvez uma parte do que aconteceu. Encontrar uma afinação adequada para ele, é agora bastante difícil, para o deixar tão confiante quanto possível para bater, ou para lutar com o Max”.