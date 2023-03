F1: Red Bull confirma conversa com McLaren sobre motor de 2026 | AutoSport

Na semana passada, o jornal britânico Independent avançou com a informação que o CEO da McLaren Zak Brown visitou a fábrica de Milton Keynes da Red Bull no início deste mês para explorar a opção de passar a equipar os monolugares cor de papaia em 2026 com as unidades motrizes da Red Bull Powertrains, numa primeira discussão com os responsáveis da estrutura campeão do mundo de Fórmula 1 em título.

Recordamos que no início do mês a publicação The Race dava conta que a McLaren e a Honda teriam iniciado conversações para uma possível reedição da parceria, visto o registo na FIA dos nipónicos como fabricantes de unidades motrizes para o próximo ciclo regulamentar. Pouco tempo depois, Zak Brown admitiu que a equipa está satisfeita com a parceria com a fornecedora Mercedes, mas que poderia considerar outras opções para 2026.

O responsável máximo da Red Bull, Christian Horner, admitiu hoje que é “inevitável que se discutam as possibilidades de fornecimento” com outras equipas, numa altura em que a sua divisão de produção de motores, aliada à Ford, será um dos seis fabricantes registados na FIA.

“Como fabricante de unidades motrizes para 2026, é inevitável que se discutam as possibilidades de fornecimento”, disse Horner no Bahrein. “É natural que falemos com potenciais clientes”.

Por sua vez, o chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, explicou que a sua equipa tem “uma sólida parceria com a HPP [Mercedes High Performance Powertrains]”, mas que “é natural” a conversa entre Zak Brown e Christian Horner e que “não deve ser uma surpresa grande”.

FOTO: Lars Baron/Getty Images/Red Bull Content Pool