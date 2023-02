F1: Red Bull confiante que o carro agradará aos dois pilotos | AutoSport

As primeiras corridas de 2022 deram-nos uma Red Bull com potencial, mas com pouca fiabilidade e um carro que se adequava mais às características de Sergio Pérez, com Max Verstappen a ter mais dificuldades em ser competitivo. Este ano a equipa espera ter um carro que se adequa às características de ambos.

Max Verstappen é conhecido por gostar de carros com uma frente muito positiva, mesmo que a traseira fique demasiado nervosa. No ano passado o carro era mais dado à subviragem, o que não agradava ao campeão neerlandês. Já Sergio Pérez pareceu dar-se muito bem com esse compromisso, ele que prefere carros com uma traseira menos instável. A evolução do RB18 motivou uma melhoria no comportamento do eixo dianteiro, em detrimento do eixo traseiro, que se tornou menos estável. Verstappen tornou-se praticamente imbatível, enquanto Pérez perdeu gás.

“Acho que não se adequou necessariamente ao meu estilo de pilotagem”, disse Verstappen na época, sobre o comportamento do carro. “Como piloto, é preciso adaptar-se ao que temos e foi também o que fiz quando me juntei à Red Bull. Os carros foram sempre assim. Tinham uma frente muito positiva, e nunca tive um carro rápido com subviragem, em qualquer categoria. Mas penso que essa é a chave: precisamos de nos adaptarmos, todos os anos e também em todas as pistas”.

Já Pérez admitiu que a diferença entre ele e Verstappen está na capacidade de lidar com uma traseira menos estável:

“Eu diria que há muito poucos pilotos que gostam de subviragem”, disse ele.”E assim, do meu ponto de vista, Max é capaz de lidar com uma traseira menos estável do que eu. No final do dia, ambos queremos uma frente forte. É apenas uma questão de quão estável pode ser a traseira. E certamente Max tem sido capaz de lidar com uma traseira mais solta”.

Helmut Marko acredita que o carro deste ano irá agradar a ambos:

“Tivemos um carro no ano passado com o qual Checo se saiu muito bem no início. E, após ter sido desenvolvido, Max ficou cada vez mais à vontade. A diferença é que o Max adora uma frente forte. Checo é um pouco diferente. Ele quer um carro mais dócil. Mas parece que encontramos uma solução que permite aos dois pilotos mostrar as suas qualidades”.