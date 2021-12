F1: Red Bull confiante para 2022 | AutoSport

Depois de um ano em que a Red Bull conseguiu ter prestações equivalentes à Mercedes, a moral continua em alta para a próxima época e os responsáveis da equipa austríaca acreditam que estão ao mesmo nível dos Flechas de Prata.

Para Helmut Marko, neste momento a Red Bull está ao mesmo nível da Mercedes e espera que para o próximo ano o cenário seja idêntico:

“Max [Verstappen] pilotou no simulador entre as corridas”, disse Marko à Servus TV. “Ele consegue pilotar um carro que é relativamente instável na traseira, para ele o carro tem de ser o mais rápido possível, não tem de ser confortável. Neste momento acreditamos que estamos quase no mesmo nível da Mercedes. O motor também vai mudar muito [com a introdução de combustível sintético]. Esta é uma mudança drástica. Acreditamos que estaremos ambos na frente novamente, a menos que alguém consiga encontrar um truque como com o difusor duplo [solução encontrada pela Brawn GP em 2009 e que decidiu o campeonato a favor da equipa]”.