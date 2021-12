F1: Red Bull com opção sobre Alex Albon em 2023 | AutoSport

A Red Bull tem já assegurado o alinhamento para 2022, mas tem também uma opção para 2023 assegurada. Apesar da sua ligação com a Williams na próxima época, Alex Albon.

Apesar das ligações entre Albon e a Red Bull terem sido cortadas, por exigência da Mercedes, isto não significa que o corte tenha sido definitivo. A Red Bull admitiu que tem uma opção sobre Albon para 2023.

Explicando o que isso significa, Christian Horner disse à F1.com: “Significa que temos uma boa relação com o Alex, ele mantém uma ligação com a Red Bull, e temos uma opção sobre os seus serviços caso sejam necessários em 2023. De qualquer modo, ele estava efetivamente sem contrato no final do próximo ano, por isso basicamente o que temos feito é acelerar esse processo e assegurar-lhe opções futuras”.

“Ele fez um grande trabalho nos bastidores, tem estado muito envolvido no carro do próximo ano”, disse ele. “Assinou o acordo Williams e depois voltou diretamente para o simulador ao fim da noite, pondo as horas a trabalhar. A quantidade de horas que ele fez no simulador foi uma loucura. O que me impressionou foi a forma como ele abraçou esse papel, desde o momento em que foi informado depois de Abu Dhabi no ano passado, [e essa é] uma das razões pelas quais estávamos particularmente interessados em ajudá-lo a conseguir um lugar de volta na F1. Vamos sentir falta da sua contribuição no próximo ano, mas temos Juri Vips e Liam Lawson a fazer um excelente trabalho. Ainda temos Sebastien Buemi sob contrato, Jake Dennis tem estado a fazer um excelente trabalho também para nós. Por isso, temos força e profundidade dentro da equipa de simulação”.