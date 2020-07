F1: Red Bull com novo motor para a Áustria

A Red Bull vai para a primeira corrida do ano com várias novidades, quer do lado do chassis, quer do lado do motor.

A Honda terá a disposição da Red Bull e da Alpha Tauri uma atualização da sua unidade motriz, além de novidades no seu chassis, que já estavam planeadas para as primeiras corridas do ano.

“Teria havido atualizações nas primeiras corridas europeias em Zandvoort e Barcelona, ​​haveria outras atualizações para Montreal”, disse Christian Horner, chefe da equipa da Red Bull. “Portanto, é claro que todas as atualizações que estavam a ser alinhavadas antes do fecho das fábricas, além do que aprendemos após o fecho, foram implementadas no carro, para que haja revisões subtis em todo o carro como parte desse processo de atualização que tenho certeza de que as outras equipas da frente também o fizeram.

“Também temos uma atualização de unidade motriz, pois introduzimos essencialmente o que seria o motor número dois, que se torna nosso primeiro motor. Então, em todos os aspectos do carro, tem havido uma enorme quantidade de trabalho e tem sido uma corrida contra o relógio para obter essas atualizações desde a reabertura da fábrica no início de junho”.

“À medida que entramos no segundo ano de nosso relacionamento com a Honda, tudo parece muito mais integrado “, acrescentou Horner. “Tivemos uma ótima temporada de estreia com a Honda vencendo três corridas e, é claro, agora estamos pensando nisso. Eles são ambiciosos, partilham as mesmas ambições que nós e, é claro, entramos neste ano com maiores expectativas. É uma parte essencial do carro e um parceiro essencial para nós, à medida que avançamos e procuramos tentar chegar aos campeonatos no futuro.”