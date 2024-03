F1, Red Bull: ‘Caso Horner sem fim à vista | AutoSport

Apesar da crescente pressão no sentido da transparência, a Red Bull tem mantido a confidencialidade relativamente aos pormenores do caso e às conclusões da investigação.

A situação tomou um novo rumo quando uma série de mensagens privadas, alegadamente relacionadas com o caso, foi divulgada, pouco depois da Red Bull ter anunciado o resultado do inquérito.

De acordo com a BBC, a acusadora está agora a pedir formalmente à Red Bull que reconsidere a sua decisão inicial, o que indica que a controvérsia está longe de ter terminado. Se a equipa voltar a rejeitar o seu recurso, a funcionária poderá explorar outras opções contra a Red Bull e Horner no sistema judicial britânico.

A funcionária, que apresentou as alegações no início de fevereiro, exerceu o seu direito de recurso depois da Red Bull ter ilibado Horner de qualquer má conduta na sequência de um inquérito conduzido por um advogado externo à organização.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI