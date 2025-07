F1, Red Bull: carne toda no assador, corrida no congelador…

Max Verstappen venceu a Sprint em Spa, mas no domingo a Red Bull errou por completo na afinação para chuva, prejudicando o neerlandês e Yuki Tsunoda.

Max Verstappen esteve colado a Leclerc nas voltas iniciais com pista molhada, mas não conseguiu ultrapassar o Ferrari. Perdeu tempo nas boxes e teve de defender-se de Russell nas primeiras voltas com pneus médios. Depois afastou-se do Mercedes e voltou a atacar Leclerc, mas os pneus desgastaram-se e teve de aceitar o destino, sem conseguir chegar ao pódio.

Max Verstappen (4.º lugar): “Foi um dia dececionante e tivemos algum azar. Preparámos o carro para corrida molhada, mas a maior parte foi seca. O perfil da asa traseira que escolhemos penalizou-nos. O safety car podia ter feito menos voltas e ainda assim garantir segurança, mantendo uma corrida emocionante. Com pneus slick, o Charles ia-se afastando a cada volta — o erro dele na última chicane deu-nos esperança, mas não fomos rápidos o suficiente. A corrida mostrou algumas das nossas fraquezas. As atualizações funcionaram, mas continuamos limitados na gestão dos pneus e no equilíbrio geral do carro. Fizemos o melhor que pudemos e vamos continuar a trabalhar para melhorar.”

Yuki Tsunoda andou nos pontos nas primeiras voltas, mas a equipa atrasou a chamada para mudar de pneus e perdeu várias posições. Ainda tentou recuperar, chegou a andar em 11.º, mas perdeu ritmo e terminou em 13.º:

“Foi uma corrida frustrante. Houve um mal-entendido com a equipa e chamaram-me tarde demais para trocar de pneus — já tinha passado a entrada das boxes. Tentei ultrapassar o Pierre, mas faltava velocidade em reta e não tinha DRS. Foi uma pena não marcar pontos. Há lições a tirar e agora é focar em Budapeste.”

Para Laurent Mekies, diretor de equipa: “A falta de corrida com chuva acabou por nos prejudicar. Tínhamos aumentado a carga aerodinâmica para essas condições, mas quase não houve oportunidade de a aproveitar. No seco, sabíamos que seria muito difícil para o Max passar o Charles. Ele deu tudo, esteve sempre colado, mas não havia margem. O erro com o Yuki foi nosso — queríamos fazer uma paragem dupla com o Max, mas chamámo-lo tarde demais. Isso custou-lhe lugares importantes. A nota positiva é que o pacote de atualizações trouxe rendimento, mesmo que ainda existam limitações. Foi bom integrar-me na dinâmica da equipa de pista. Encontrei um grupo forte, unido e muito profissional. Agora, vamos preparar-nos para Budapeste, num circuito completamente diferente.”