F1: Red Bull cada vez mais perto de ‘assumir’ motor Honda

Segundo Helmut Marko, o acordo da Red Bull com a Honda está cerca de “85-90 por cento concretizado”. Depois de se ter ficado a saber que a Honda iria sair da Fórmula 1 no final de 2021, a Red Bull ficou sem alternativas para o seu motor e daí surgiu a ideia de ‘pegarem’ no que já existia, adquirirem a propriedade intelectual da Honda e dar sequência ao projeto “dentro de casa”. Claro que uma situação destas requer negociações muito intensas, não havia certeza que o negócio pudesse avançar, mas neste momento são muito grandes as hipóteses de vermos a Red Bull a operar os motores Honda após a partida oficial do fabricante japonês da F1, ainda que se mantenha a questão do possível congelamento do desenvolvimento dos motores para 2022, pois sem isso será muito difícil à Red Bull operar contra construtores como a Mercedes, Renault e Ferrari, pois não têm know how nem meios para o fazer: “Este é um tema difícil, mas eu diria que estamos 85-90 por cento próximos de um acordo”, disse Helmut Marko à Servus TV.

“A Honda está a ajudar-nos muito para que a Red Bull possa continuar a trabalhar com a sua unidade de potência, com assistência técnica. Mas precisamos de congelar o desenvolvimento, pois essa é a parte mais cara e não podemos dar-nos a esse luxo. Caso contrário, tudo parece bem e talvez possamos concluir o negócio em breve. Esperamos poder dizer mais nas próximas semanas” disse Marko.