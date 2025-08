F1, Red Bull atira a toalha ao chão: “Título impossível”

No fim de semana em que Max Verstappen teve de tirar uma toalha do cockpit e atirá-la para a pista, a Red Bull parece ter também atirado a toalha ao chão no que concerne a luta pelo título. O consultor da Red Bull, Helmut Marko, admitiu que as hipóteses de Max Verstappen conquistar o quinto título consecutivo do Campeonato Mundial de Fórmula 1 são agora “impossíveis”.

«É impossível, claramente», respondeu ele quando questionado sobre as perspetivas de Verstappen disputar o campeonato.

Marko criticou o desempenho do RB21, destacando grandes problemas de degradação dos pneus e uma janela de operação estreita que prejudicou o ritmo da corrida. Embora Verstappen tenha mostrado um ritmo breve no início de ambas as etapas, os pneus desgastaram-se rapidamente, limitando o seu potencial. Marko acredita que uma estratégia de uma única paragem poderia ter permitido um resultado melhor, em torno do quinto ou sexto lugar.

“Acho que uma paragem teria sido melhor, porque ultrapassar era realmente difícil”, continuou ele. “Então, talvez o sexto ou quinto lugar [fosse possível], mas a velocidade, o que foi engraçado, duas ou três voltas, [Verstappen] estava a fazer as mesmas voltas que os líderes, 1:19,5s, mas acreditamos que sabemos o que fizemos de errado.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA