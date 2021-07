F1: Red Bull atenta à asa dianteira da Mercedes e à resposta da FIA | AutoSport

Depois das alterações regulamentares impostas pela FIA visando a flexibilidade das asas traseiras, a Red Bull está atenta aos desenvolvimentos sobre a questão das asas dianteiras da Mercedes.

Depois da Mercedes ter apontado o dedo à asa traseira da Red Bull, que fletia muito em reta, a equipa austríaca “devolveu o favor” e fez chegar à FIA evidências que considera serem suficientes para provar que a asa dianteira dos Flechas de Prata também flete em demasia. Helmut Marko fez questão de salientar que a sua equipa está atenta ao desenvolvimento do caso, apesar da FIA já ter dito que ainda não encontrou nada de ilegal:

“Enviámos as nossas preocupações e os videoclips que mostram claramente como a asa flete para baixo à FIA”, disse ele numa ampla entrevista com Motorsport-Total.com. “Isto está nas mãos da FIA, e não estamos a interferir para exercer qualquer pressão. Não estamos a dizer que vamos ao Tribunal Internacional de Recurso. Esperamos que lhe seja dada a devida atenção. E se não for? Se não, ficaríamos espantados”, respondeu ele, “mas também tomaríamos nota disso”.

A Red Bull não está satisfeita pois considera que a regra da asa traseira e a nova regra que visa aumentar os tempos das paragens para garantir a segurança, visam apenas atrasar a equipa e que o argumento da segurança não faz sentido. Mas a Red Bull diz-se atenta, apesar de não ameaçar com qualquer tipo de contramedida