F1: Red Bull arrisca-se a perder Max Verstappen

Apesar de ter melhorado muito nos últimos dois anos, a Honda ainda não está ao nível desejado…pela Red Bull, que começa a ficar preocupada com a possibilidade de perder Max Verstappen num futuro próximo caso a Honda não consiga um motor melhor.

Depois de sofrer uma falha de motor no Grande Prémio de Itália de F1, os problemas de Max Verstappen regressaram na partida do GP da Toscânia Ferrari 100 quando perdeu potência e foi ultrapassado por vários pilotos, antes de ser eliminado por Pierre Gasly e Kimi Raikkonen.

“Nem sequer devíamos ter estado nessa posição, é realmente frustrante que tenhamos tido outro abandono. Mas é o que é. Não estou nada feliz neste momento, mas não posso fazer nada para mudar”, disse Verstappen à TV holandesa Ziggo Sport. Neste contexto, Marko sabe que convém à Red Bull ‘tratar’ desta questão porque os anos passam e o holandês vê os outros, leia-se, Lewis Hamilton, vencer campeonato sem nada poder fazer para o impedir:

“O Max tem contrato até 2021 (ndr, na verdade o contrato é até 2023, mas deve haver uma cláusula que permite ao holandês sair caso não atinja determinados parâmetros), mas estamos bem conscientes de que lhe temos de dar um motor competitivo. A Honda substituiu os engenheiros. Talvez tenha sido por isso que houve as dificuldades inesperadas (em Monza e Mugello). Eles fizeram progressos no motor de combustão, mas a Mercedes é superior, especialmente na área das baterias. Temos de começar já a melhorar aí”, disse à Sport1. A sorte da Rede Bull é que é um risco enorme sair no final de 2021. Seria no mínimo irónico Verstappen ir para a Mercedes, por exemplo e a Red Bull passar a ser a equipa mais competitiva. Se há uma altura boa para mudar, não é essa, mas quem não arrisca, não petisca…