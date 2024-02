F1: Red Bull apresentou novo RB20 | AutoSport

A Red Bull apresentou o seu novo monolugar para a temporada de 2024, o RB20, que vai ser pilotado por Max Verstappen e Sergio Perez. Foi a última a revelar o seu monolugar, mas foi no primeiro lugar que terminou todas, menos uma, as corridas de 2023.

O RB20 foi desvendado no Red Bull Technology Campus e apresenta diferenças significativas face ao seu antecessor, a maior delas os longos ‘canais’ de arrefecimento que correm para a traseira do carro a partir do Halo, ao longo de todo o comprimento da cobertura do motor.

O RB20 tem também uma entrada vertical do radiador no sidepod, isto com flancos ainda mais rebaixados do que no RB19. O piso do RB20 é claramente uma versão de ‘lançamento’ pois é bastante simples. Certamente surgirá bem diferente nos testes da próxima semana.

A decoração do RB20 é basicamente a mesma do RB19, num esquema de cores que já vem de 2016.

Presente na apresentação Christian Horner disse que o RB20 “é uma evolução do carro do ano passado.

Os rapazes não têm parado, o carro não é conservador, e pode ver-se que fomos bastante agressivos em certas áreas e que continuam a ultrapassar os limites. Estou consciente de que os nossos adversários continuam a esforçar-se muito e vi alguns carros que foram lançados com um tema semelhante ao que lançámos no ano passado. É possível ver que todos os homens e mulheres nos bastidores têm trabalhado arduamente [no RB20] e alguns dos detalhes do carro são absolutamente requintados.”

Como se sabe, o seu antecessor, o RB19 venceu 21 dos 22 Grandes Prémios que tiveram lugar durante a época, Verstappen conseguiu 19 dessas 22 vitórias ao selar o seu terceiro título de pilotos no Qatar bem antes do fim do campeonato. O neerlandês terminou a campanha com uma vantagem de 290 pontos sobre o segundo classificado, Pérez. Embora esta tenha sido a primeira vez na história da Red Bull em que os seus pilotos terminaram o campeonato com uma ‘dobradinha’.

No campeonato de construtores, a Red Bull acumulou mais 451 pontos do que a Mercedes.

Para Max Verstappen: “Parece um pouco diferente. Acho que a equipa evoluiu bastante em relação ao ano passado e penso que isso é muito positivo. Estou ansioso por chegar ao Bahrein, começar a testar e ver realmente do que o carro é capaz” disse Verstappen que teve a primeira oportunidade de se sentar ao volante quando a equipa realizou um shakedown em Silverstone esta semana, antes de todas as 10 equipas irem para o Bahrein para os testes de pré-temporada de 21 a 23 de fevereiro.

“Infelizmente, estava bastante molhado, pelo que só se conduziu com pneus de chuva, mas tudo estava a funcionar muito bem e acho que isso é sempre ótimo”, explicou o piloto de 26 anos. “Conduzimos fora da caixa e não há problemas e só temos de fazer o que temos de fazer antes de chegarmos ao Bahrein.”

Sergio Pérez também reagiu ao novo carro e elogiou a equipa por explorar um novo conceito em 2024, apesar do seu sucesso no ano anterior: “É possível ver que a equipa fez um trabalho incrível”, disse o mexicano. “Fomos muito agressivos com o conceito, por isso estou ansioso por ver como resulta. Acho ótimo que a Red Bull tenha tido um carro tão dominante no ano passado e que tenhamos mudado completamente o nosso conceito. É algo que, na minha opinião, exige muita fome da equipa, para continuar a ultrapassar todos os limites. Vai ser interessante ver como tudo se sente em pista.”

Após a conclusão dos testes de pré-época, a época de 2024 terá início no Circuito Internacional do Bahrain, de 29 de fevereiro a 2 de março.