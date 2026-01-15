F1: Red Bull apresenta nova decoração durante a madrugada

A Red Bull será a primeira equipa de Fórmula 1 a revelar as cores do seu monolugar para a temporada de 2026. A apresentação oficial da nova decoração do RB22 terá lugar em Detroit, nos Estados Unidos, numa iniciativa que marca simbolicamente o arranque visual da nova era regulamentar da categoria.

O evento está agendado para a noite de quinta-feira, 15 de janeiro, nos Estados Unidos, mas devido à diferença horária será transmitido já de madrugada na Europa, pelas 3h00 de sexta-feira, 16 de janeiro (hora portuguesa). No fuso horário local, a apresentação terá início às 22h00 no estado do Michigan.

A transmissão poderá ser acompanhada em direto através da plataforma Red Bull TV, bem como pela aplicação oficial da marca. A organização disponibilizou ainda uma emissão via YouTube para facilitar o acesso dos fãs ao evento.

Embora as novas decorações apresentadas sejam aquelas que os carros irão utilizar em pista em 2026, os monolugares ainda não estarão na sua configuração final. A versão definitiva dos carros só deverá estar pronta no final da pré-época, havendo mesmo a possibilidade de algumas equipas apenas revelarem o pacote completo no primeiro fim de semana de corrida, em Melbourne. Para além da Red Bull Racing, também a Racing Bulls participará no evento, apresentando as cores dos carros, à mesma hora.