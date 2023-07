F1: Red Bull apoia equalização de performance de motores | AutoSport

A FIA e as equipas irão discutir na próxima reunião da Comissão para a F1 a possibilidade da equalização de performances dos motores da F1. Esta medida foi pensada para minimizar a diferença de potência dos motores Renault para os restantes. A decisão poderá ser tomada no GP da Bélgica, segundo a motorsport.com. A Alpine, parte interessada, terá o apoio algo inesperado da Red Bull.

Com quase dez anos de motores turbo-híbridos, as performances das várias marcas equivale-se e hoje em dia, os motores apresentam performances semelhantes. Mas a Renault terá um défice significativo e depois de um processo de análise, concluiu-se que a unidade francesa está abaixo das restantes. Algumas fontes apontam para uma diferença entre os 20 e os 33 CV, números que fazem a diferença numa F1 cada vez mais competitiva (especialmente no meio da tabela).

Ora esta equalização traria a Renault para o mesmo nível das restantes. Normalmente, as restantes equipas colocarão muitos entraves a essa possibilidade, mas a equipa francesa tem agora um apoio de peso… a Red Bull.

O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, apoia a equalização do desempenho das unidades motrizes se um fabricante estiver em desvantagem:

“Penso que é uma questão de ver quais são os défices”, afirmou. “A FIA tem todos os dados e deve apresentar exatamente quais são as diferenças. Seria fascinante para toda a gente ver [perfomances iguais] e penso que se houver um défice de homologação, então é algo que devemos ter em conta. Caso contrário, ficamos presos durante dois anos. Por isso, não me oporia a uma discussão sensata”.

As equipas acordaram um mecanismo para igualar o desempenho quando o congelamento foi introduzido, segundo Otmar Szafnauer, responsável da Alpine.

“Na altura do acordo, houve também um acordo entre os fabricantes de motores no sentido de que, se alguém ficasse fora do limite de 1%, haveria discussões de boa-fé para restabelecer essa paridade.”

Szafnauer saudou o apoio de Horner, observando que o congelamento do desenvolvimento foi introduzido para beneficio da Red Bull:

“Fico feliz que Christian tenha dito isso porque, se você olhar para trás, a razão pela qual os motores foram congelados foi porque a Honda estava de saída naquela época e a Red Bull não tinha um departamento de motores para continuar o desenvolvimento”, disse ele.

Resta saber se a Red Bull apoia esta equalização como forma de reconhecer o acordo anterior, ou já preparando um possível arranque menos conseguido das suas unidades motrizes em 2026 que, segundo os rumores, não estão a ter um começo de vida fácil, com a unidade motriz projetada a estar abaixo da potência planeada pela estrutura.