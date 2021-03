F1: Red Bull anuncia planos para os testes

Começam a surgir os planos das equipas para os três dias de testes que decorrerão no Bahrein. A Red Bull já anunciou como irá dividir os três dias.

Max Verstappen será o primeiro em pista, na sexta feira dia 12 de março, ficando com a responsabilidade de fazer todo o dia. Sérgio Pérez irá para a pista no sábado seguinte fazendo também todo o dia com o domingo a ser dividido pelos dois pilotos, com Pérez a fazer a sessão da manhã e Verstappen a encerrar as “hostilidades”.