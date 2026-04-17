F1: Red Bull anuncia mudanças na liderança, mas será suficiente para travar saídas?

A Red Bull Racing procedeu a uma reestruturação do seu departamento técnico, recrutando um elemento sénior à Racing Bulls, numa tentativa de inverter o mau início de 2026, época em que o carro tem ficado aquém das expectativas.

Após dominar a F1 entre 2021 e 2024 com Max Verstappen, a Red Bull perdeu o estatuto de equipa de referência em 2025 para a McLaren. Em 2026, apesar da estreia do motor próprio (Red Bull Powertrains/Ford), o chassis tem revelado fragilidades comprometedoras, com os pilotos a não esconderem o seu desagrado quanto às capacidades atuais do monolugar. A pausa forçada de abril — motivada pelo cancelamento dos Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita — deu à Red Bull tempo para trabalhar em melhorias aerodinâmicas e redução de peso. E agora surgem mudanças na organização interna.

No plano organizacional, a equipa mantém Pierre Wache como diretor técnico, mas reforçou a liderança à sua volta. Ben Waterhouse, até agora chefe de engenharia de performance, foi promovido a chief performance and design engineer, passando a ser responsável pelo design e pela performance do carro. Sob as suas ordens estará Andrea Landi, recrutado da Racing Bulls onde era diretor técnico adjunto, responsável pelo design do carro. Landi tinha assumido esse papel no início de 2025 após a saída de Jody Egginton. A sua contratação é facilitada pelo facto de ambas as equipas pertencerem ao mesmo grupo, evitando períodos de gardening leave.

Êxodo na Red Bull continua

Nos últimos dois anos, a Red Bull perdeu figuras como Adrian Newey (Aston Martin), Rob Marshall e Will Courtenay (McLaren), o diretor-desportivo Jonathan Wheatley (Audi), o diretor da equipa Christian Horner (despedido em julho de 2025), o consultor de desporto motorizado Helmut Marko (saída em dezembro de 2025) e o chefe de design Craig Skinner (saído em 2026). A mais recente saída confirmada é a de Gianpiero Lambiase, que se juntará à McLaren como diretor de competição em 2028.

Estas saídas são um sinal claro de que algo se passa na Red Bull. E não parece ser simples de resolver. A Red Bull venceu oito corridas em 2025 e esteve muito perto de festejar mais um título com Verstappen. A entrada de Laurent Mekies, após a saída de Horner pareceu estabilizar um pouco a estrutura (a performance melhorou significativamente quando assumiu a liderança), mas as saídas sucedem-se e podem indicar uma mudança cultural. No passado, a Red Bull já enfrentou momentos difíceis, mas sempre se manteve forte e unida. Agora são regulares as notícias de saídas e o mais recente rumor coloca Hannah Schmitz, responsável pela estratégia, a caminho da Ferrari.

Seja o que for que está a provocar estas saídas, terão de ser colmatadas o quanto antes. A Red Bull precisa de atrair um nome forte, mas continua a ver os seus nomes fortes a abandonar a equipa. E a tendência será essas pessoas levarem consigo outros engenheiros. A Red Bull não está perto do sucesso e vê cada vez mais pessoas a sair. Laurent Mekies tem uma tarefa muito complicada pela frente.