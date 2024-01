F1: Red Bull anuncia data de lançamento do RB20 para a temporada de 2024 | AutoSport

Mais uma equipa anunciou a data de apresentação do seu novo monolugar para a temporada de 2024 da Fórmula 1. Desta vez, e no mesmo dia que o fizeram Alpine e Mercedes, a Red Bull deu conta que o evento de apresentação se realiza no dia 15 de fevereiro, um dia depois do rival W15.

Aos comandos do novo Red Bull RB20 estarão o tricampeão do Mundo de Fórmula 1 Max Verstappen e Sergio Pérez, depois de terem tido em 2023 um carro bastante performante que deu à equipa 21 vitórias em 22 corrida do calendário.

Todas as datas das apresentações de 2024: