F1: Red Bull anuncia data da apresentação do RB19 | AutoSport

A Red Bull tornou-se na oitava equipa a revelar a data da apresentação do seu novo monolugar de F1, o RB19. Será a 3 de fevereiro, em Nova Iorque.

O anúncio foi feito nas redes sociais que o seu evento de lançamento terá lugar em Nova Iorque, mas outros detalhes do lançamento não foram tornados públicos.

Se for como no ano passado, será pouco mais que um ‘show car’. A apresentação da Red Bull foi apenas um evento para apresentar a mais recente decoração da equipa com a equipa a esconder todos os segredos do carro.

Neste momento, a Red Bull é a primeira equipa a apresentar o seu carro, mas ainda faltam dois anúncios, pelo que isso pode mudar. A Alfa Romeo e a Haas são as únicas equipas que ainda não divulgaram quaisquer detalhes sobre o seu lançamento de 2023.