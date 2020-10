F1, Red Bull: 2022 é a nossa grande oportunidade”

Christian Horner aponta para a “grande oportunidade” que se vai deparar à sua equipa – e a todas as outras a bem da verdade – para acabar com o domínio total que a Mercedes evidencia na F1 desde 2014. O chefe da equipa Red Bull, ainda não espera que no próximo ano seja possível dar mais luta à Mercedes mas adverte: “A nossa grande oportunidade é 2022. Para o próximo ano será difícil quando cerca de 60 por cento do carro é igual. Mas isso não significa que não possamos desbloquear mais potencial através do desenvolvimento e melhor compreensão do carro”.

Logicamente o que o motor Honda vai valer em 2022 é uma incógnita e em Sochi, o Diretor Técnico da marca japonesa recusou-se a dizer se a Honda se comprometeria com a F1 para lá de 2021. Do lado da Red Bull há interesse que a Honda continue: “Temos de continuar a trabalhar em estreita colaboração, estou convencido de que o podemos fazer. A história da Fórmula 1 mostra que a superioridade de longo prazo da Mercedes tem de chegar ao fim a dada altura. Isso é apenas inevitável”.