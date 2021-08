F1: Recurso da Aston Martin será discutido dia 9 de Agosto | AutoSport

A FIA confirmou que a audiência por videoconferência com a Aston Martin, para ser discutido o recurso da equipa sobre a desclassificação de Sebastian Vettel no GP da Hungria, terá lugar a 9 de Agosto.

Vettel, que tinha conquistado em pista o 2º lugar na corrida, foi desclassificado depois dos delegados técnicos da FIA não conseguirem retirar a amostra de 1L de combustível do carro do alemão, sendo apenas possível retirar 0.3L. A equipa argumentou, ainda na Hungria, que deveria existir mais de um litro de combustível, mas os comissários decidiram que a sanção deveria ser imposta, já que não foi possível em diversas tentativas, a retirada do mínimo de combustível exigido no regulamento técnico da F1.

“Durante a audiência na presença do Delegado Técnico da FIA e do Diretor Técnico da FIA, o diretor da equipa de Aston Martin declarou que deveria haver ainda 1,44 litros no tanque, mas eles não foram capazes de o tirar de lá. Este valor é calculado utilizando o modelo FFM ou modelo do injetor. Dada esta situação, o carro n.º 5 não está em conformidade com os requisitos da Arte. 6.6 Regulamento Técnico da FIA. De acordo com o Art. 6.6.2 os concorrentes devem assegurar que uma amostra de 1,0 litros de combustível pode ser retirada do carro em qualquer altura. O procedimento foi seguido, contudo a amostra de 1,0 litro de combustível não pôde ser retirada”, foi explicado na nota dos comissários.