F1: Recuperação da McLaren não preocupa Vasseur | AutoSport

A Ferrari recuperou terreno para a Mercedes na classificação mundial de construtores desde o regresso à competição depois das férias de verão. O ponto de partida desta recuperação deu-se no GP da Bélgica, ainda antes das férias, com ambas as equipas a conquistarem o mesmo número de pontos, mas os italianos somaram 94 pontos nos Países Baixos, Singapura e Japão, a Mercedes apenas 58. Como tal, o foco de Frédéric Vasseur está na luta pelo segundo posto do mundial, apesar de Charles Leclerc estar um pouco preocupado com o que pode fazer a McLaren, que evoluiu bastante durante a temporada.

O primeiro pacote de atualizações da McLaren foi introduzido na Áustria e a performance do MCL60 melhorou bastante, sendo reforçado em Singapura e logo na prova seguinte, em Suzuka, ambos os pilotos da equipa de Woking subiram ao pódio, batendo Ferrari e Mercedes. Leclerc afirmou que é preciso comprovar o melhor ritmo dos dois MCL60 no Catar, próxima prova do ano, mas se a resposta for positiva, será mais preocupante.

Uma opinião contrária tem Vasseur. “A McLaren sem dúvida melhorou, mas nem sempre se trata apenas do puro potencial de um carro ou se uma pista se adapta melhor a um carro do que a outro”, disse o chefe de equipa da Ferrari, citado pelo Speed Week. “Para mim, também se trata da condução, se dermos um passo à frente com o nosso carro, isso automaticamente ajudará os pilotos, porque poderão ter mais confiança no carro. É um efeito bola de neve”. O francês continuou, explicando que “no que nos diz respeito, fizemos progressos significativos em termos de gestão de pneus. Na primeira parte da temporada sofremos mais desgaste dos pneus do que os nossos adversários. Em seguida, desenvolvemos e trabalhamos especificamente na afinação para que nossos pilotos possam manter os pneus na janela ótima durante mais tempo. Este trabalho agora está a compensar”.