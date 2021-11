F1: Recuperação da COVID 19 afetou primeira metade da época de Lewis Hamilton | AutoSport

A pandemia ainda é uma realidade muito presente no mundo inteiro e Lewis Hamilton admitiu que vive ainda com medo da doença. O piloto britânico considera estranho o facilitismo que começa a existir e referiu que a primeira metade da sua época foi afetada pela recuperação da doença

O Sete vezes campeão do mundo disse que está a lutar pelo título de 2021, “com medo constante” do vírus. “Ainda estou em casa sozinho, mas graças à experiência do ano anterior, isto pode agora ser gerido um pouco melhor”, diz, citado pela Auto Motor und Sport. “Mas vive-se num medo constante”.

Hamilton, que já teve COVID e disse que a recuperação total fez da primeira metade desta temporada “uma das mais duras que já vivi”.

“Não importa para as pessoas à minha volta se falham um dia de trabalho”, disse o piloto da Mercedes. “Mas pode ser decisivo para nós, pilotos. Vejo outros atletas que estão super descontraídos com isso e não parecem importar-se se o apanharem. Isso parece-me estranho”.

“As regras têm sido um pouco relaxadas em algumas áreas, tornando mais fácil ser descuidado e meter-se em problemas. Por isso, temos sempre de o manter no fundo da nossa mente. A minha forma de lidar com o contacto social é muito diferente agora do que no passado. Agora mantenho a minha distância de todos e prendo sempre a minha respiração quando as pessoas estão por perto”.