F1 recorreu a voos charter para transportar staff para Melbourne

A Fórmula 1 conseguiu preservar a realização do Grande Prémio da Austrália, prova inaugural da temporada, após recorrer a voos charter para transportar centenas de elementos do paddock afetados pelo encerramento do espaço aéreo no Médio Oriente.

A instabilidade na região obrigou muitos membros das equipas e da organização a alterar planos de viagem, uma vez que uma parte significativa do contingente utilizava escalas em hubs como Doha ou Dubai. Estima-se que, dos cerca de 2.000 profissionais envolvidos no evento, pelo menos um quarto tenha sido impactado. Uma das principais equipas britânicas indicou que mais de metade do seu pessoal itinerante foi afetado.

Perante o risco de atrasos comprometedores, foram organizados dois voos charter a partir de Londres na noite de segunda-feira — um aparelho da British Airways, com escala em Singapura, e um voo executivo da Air X, via Tanzânia — transportando membros de 10 das 11 equipas do pelotão, além de responsáveis da própria Fórmula 1. A operação foi coordenada por uma agência especializada em viagens desportivas.

Os passageiros deverão chegar a Melbourne na quarta-feira de manhã, cerca de 48 horas antes da primeira sessão de treinos livres em Albert Park, permitindo manter o programa competitivo intacto. Apesar dos constrangimentos logísticos, os responsáveis do campeonato mostram-se confiantes de que a prova decorrerá conforme previsto.

Após a corrida australiana, o calendário prossegue de imediato com a etapa de Xangai, seguindo-se o Japão a 29 de março e, já em abril, as rondas agendadas para o Bahrein e para a Arábia Saudita — estas últimas sob observação atenta devido à evolução da situação no Médio Oriente.