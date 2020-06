F1: Recomeço da temporada coloca mais foco nos pilotos reserva

A temporada de 2020 vai começar no Grande Prémio da Áustria, a 5 de julho. Em tempos de pandemia, o foco parece agora também virado para os pilotos reservas, uma vez que existe a possibilidade de, nos próximos meses, um piloto poder apresentar um resultado positivo e ser excluído de qualquer acção.

Muitas das equipas têm pilotos de reserva próprios, outras recorrem ao ‘empréstimo’ – CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS. Existem também pilotos fora do ‘circo’ com experiência na Fórmula 1.

Confira aqui o que cada equipa tem de ‘reserva’:

Mercedes – Stoffel Vandoorne é o piloto oficial de reserva, tendo corrida pela última vez na Fórmula 1 em 2018 pela McLaren. Também existe Esteban Gutierrez, cuja última corrida na Fórmula 1 foi em 2016 pela Haas. Para o mexicano, este precisa de completar 300km num monolugar para ser autorizado a competir novamente na Fórmula 1.

Red Bull e Alpha Tauri – Sérgio Sette Câmara é o piloto oficial de reserva. No entanto, o piloto brasileiro tem compromissos e as restrições de viagem podem limitar a sua disponibilidade para os fins de semana de corrida de Fórmula 1. Aqui também há Sebastien Buemi, que correu pela última vez na Fórmula 1 com o Toro Rosso, em 2011, tem tido um papel de reserva desde então. Se o Red Bull precisar de um piloto, o cenário mais provável é o da subida de Pierre Gasly ou Daniil Kvyat e o lugar na AlphaTauri seja ocupado por um reserva.

Ferrari – O piloto da Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, é o piloto oficial de reserva da Ferrari, e é claro que o italiano trocaria de lugar, se necessário. A equipa tem também Pascal Wehrlein. O alemão correu pela última vez na Fórmula 1 com a Sauber, em 2017.

McLaren e Racing Point – A McLaren tinha Sergey Sirotkin no ano passado, mas, após assinar um acordo de fornecimento de motores com a Mercedes para 2021, também tem um acordo para utilizar os pilotos da equipa de Brackley, pelo que Vandoorne e Gutierrez estão disponíveis. A Racing Point tem um acordo semelhante e teria de os chamar em primeiro lugar, no caso improvável de ambas as equipas precisarem de um piloto ao mesmo tempo. De notar que Fernando Alonso mantém as suas ligações com a McLaren, através do seu programa da Indy500, pelo que não pode ser excluído.

Renault – Os pilotos de testes e juniores, nomeados pela equipa, são Guanyu Zhou e Christian Lundgaard, mas estes não têm superlicenças. A opção Nico Hulkenberg é algo a ter em consideração, tendo corrido em 2019 pela Renault, enquanto Sirotkin também tem relações com a Renault.

Alfa Romeo – Robert Kubica é o reserva oficial da equipa e o polaco, provavelmente, seria chamado se Giovinazzi fosse obrigado a ocupar um lugar na Ferrari. O piloto da IndyCar, Marcus Ericsson, teve o papel de piloto reserva no ano passado.

Haas – Louis Deletraz e Pietro Fittipaldi são os pilotos reservas.

Williams – Nos últimos tempos, a equipa de Grove tem tido acesso aos pilotos contratados da Mercedes – Esteban Ocon fez um banco para Abu Dhabi em 2019, quando George Russell não se sentiu bem. No entanto, no início deste ano, anunciaram Jack Aitken, piloto da Fórmula 2.