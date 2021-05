F1: Receita cresce no primeiro trimestre

Um sinal de recuperação por parte da F1 que apresentou um aumento nas receitas de 140 milhões de dólares no primeiro trimestre face ao ano passado.

Não se realizaram corridas nos primeiros três meses do ano passado, após o cancelamento do Grande Prémio da Austrália. As receitas de F1 desceram de 246 milhões de dólares durante o mesmo período em 2019 para apenas 39 milhões de dólares em 2020.

Este ano registaram-se receitas de 180 milhões de dólares para os primeiros três meses deste ano. O desporto registou uma perda de 33 milhões de dólares para o período, contra 137 milhões de dólares no ano anterior.

“Enquanto as decisões estão pendentes para a maioria dos eventos, a Fórmula 1 espera que os adeptos estejam presentes em certos eventos na primeira metade da época 2021, com um número crescente de adeptos em eventos à medida que a época avança”, disseram os responsáveis do campeonato numa declaração.