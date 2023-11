F1: Reações ao novo valor máximo das multas foram exageradas, considera Presidente da FIA | AutoSport

Durante o mês passado, o Conselho Mundial da FIA ratificou o aumento do limite máximo das multas a aplicar em todas as disciplinas, passando de 250 mil para 1 milhão de dólares no caso da Fórmula 1, com os pilotos a não reagirem bem.

Em declarações à publicação Speedcafe.com, Mohammed ben Sulayem, Presidente da FIA explicou que “o preço de tudo subiu. As equipas estão agora a falar de milhares de milhões em termos do valor de cada equipa, e ainda não melhoramos os nossos regulamentos que remontam ao tempo do Jurássico. Não estamos a dizer ‘paga’. Estamos a dizer ‘não cometam estas penalizações desnecessárias’. Se não o fizerem, não o vão pagar. Ninguém vos vai impor nada se cumprirem as regras”.

Segundo o responsável da FIA as críticas sobre este tema são exageradas. “As pessoas estão a exagerar. E se alguém for penalizado, para onde vai o dinheiro? Para as bases [do desporto automóvel], para o investimento no desporto. Espero que possam facilitar a vida aos nossos comissários de pista, cumprindo as regras em vez de se comportarem mal. É óbvio que não queremos que eles atinjam esse valor, por isso dizemos-lhes para não o fazerem. As regras existem, são transparentes. Não temos nada a esconder, mas não posso dizer-vos como é que [a coima] o milhão seria aplicado. Isso é para os comissários desportivos, não para o presidente. Os comissários estão lá, têm experiência e sabem o que fazer. E os pilotos são muito inteligentes. Conhecem as regras antes de entrarem no carro”, disse.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA