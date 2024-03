F1: Reação de Tsunoda foi normal, admite Peter Bayer | AutoSport

O episódio tenso entre Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo podia ter sido evitado caso a RB tivesse optado por uma outra estratégia durante a corrida do Grande Prémio do Barém, salientou o diretor executivo desta equipa, Peter Bayer, para quem a reação do piloto japonês foi normal no contexto competitivo em que vivem todos os concorrentes da Fórmula 1.

Yuki Tsunoda, conhecido pelo seu temperamento, expressou desagrado com a decisão da equipa em trocar a posição dos seus pilotos durante a corrida. A equipa instruiu Tsunoda a deixarpassar Daniel Ricciardo para tentar superar Kevin Magnussen da Haas. No entanto, a estratégia não se concretizou como planeada e Tsunoda não escondeu sua frustração com a situação.

Peter Bayer sublinhou que chegar aos pontos, apenas em termos de ritmo de corrida, seria complicado, mas “houve uma oportunidade que se abriu com [o contacto entre Lance] Stroll e [Nico] Hülkenberg. E isso significou que, a partir desse momento, se tivéssemos executado perfeitamente bem, provavelmente haveria uma hipótese de, pelo menos chegar ao 10º lugar”. Por isso, o diretor executivo da RB esclarece que a sua equipa deveria ter estado atenta às paragens de Stroll e optar por uma outra estratégia nos seus pitstops, até porque “teria evitado, antes de mais, a luta com Magnussen e teria evitado a confusão entre os pilotos, mas depois é sempre mais fácil falar”.

Em relação à ordem de equipa dada a Tsunoda, Bayer explicou que este tema já tinha sido abordado e o piloto avisado que teria de “ultrapassar o Magnussen e, caso contrário, temos de trocar. Teve duas voltas e não conseguiu. Por isso dissemos: ‘vamos trocar’. Discutimos isso com ele”. A reação do japonês também foi normal, dadas as circunstâncias. “Isso é normal”, disse Peter Bayer. “Sabemos que é um piloto emotivo, é um piloto rápido e provavelmente não é fácil, porque sente que pode fazer isso. Mas os dados mostram-nos que não ia conseguir, por isso temos de tomar essas decisões”.

Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool