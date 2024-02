F1: RB20 “será, sem dúvida, escrutinado nas próximas semanas”, diz Horner | AutoSport

O Red Bull RB20 é o resultado de uma forte evolução do seu antecessor, tendo ainda muito por desvendar depois da sua apresentação. É diferente do RB19, de tal forma, que o responsável da equipa Christian Horner admite que será analisado de todos os ângulos por todos os adversários, uma vez que a Red Bull não foi “complacente” e preferiu trabalhar para manter a sua vantagem competitiva para as restantes equipas.

Já aqui demos conta da solução que foi identificada para as entradas de ar nos flancos do RB20, apoiada por um design novo da zona da tampa do motor, algo que lembra o monolugar da Mercedes com o conceito ‘zero sidepod’. Esta decisão foi apoiada por dados recolhidos em simulação, revelou Horner.

“Não é tática, é baseada no desempenho e no que vemos através das nossas ferramentas de simulação. O carro é visivelmente diferente em certas áreas em comparação com o ano passado”, afirmou o responsável da equipa. “Só o cronómetro o dirá, mas no mundo virtual não nos teríamos comprometido com o design se não sentíssemos que era melhor”.

Horner admite esperar “ganhos marginais em todas as áreas, por isso estamos constantemente a tentar evoluir. Se olharmos para a atenção aos pormenores de um carro, há alguns detalhes realmente requintados”. Por isso, realçou que “não houve complacência” pelo seu departamento técnico, acreditando que, por ser um carro “muito inovador, sem dúvida, será escrutinado nas próximas semanas”.

Christian Horner sublinhou ainda que “a criatividade tem sido forte na equipa e é possível ver isso em algumas das soluções que encontraram. Não se trata de uma evolução conservadora, o carro tem uma grande inovação”, rematou.

Foto: Mark Thompson/Getty Images for Red Bull Racing/Red Bull Content Pool