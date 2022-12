F1: RB18 esteve 20kg acima do peso mínimo | AutoSport

O peso dos novos monolugares deu dores de cabeça às equipas e a Red Bull foi uma das estruturas que mais apostou na redução do peso do seu carro. Pierre Wache, diretor técnico da Red Bull explicou um pouco do que a sua equipa fez ao longo do ano.

A Red Bull focou-se em diminuir o peso do seu carro nesta época, sendo que o carro estava no início da época 20kg acima do peso mínimo. De recordar que as equipas gostam de fazer carros abaixo do peso mínimo para depois colocarem lastro em posições específicas para beneficiarem o equilíbrio do carro.

Pierre Wache falou do processo que levou à dieta do RB18:

“O facto de não termos colocado recursos suficientes no carro, e também talvez a nossa interpretação de alguns dos novos testes da FIA nos tenha afetado mais do que algumas das outras equipas, como a carga no chassis”, diz ele. “O carro estava perto dos 20 quilos acima do peso no início da época”.

“Há certas áreas do carro que são mais pesadas. Além disso, também tem outras partes que são mais pesadas, mas que são mais fáceis de trabalhar.

“Algumas partes do carro, especialmente o fundo, tornamo-lo mais pesado de propósito, porque pensámos que poderia ser destruído nos corretores. Então, quando sabemos como o carro se comporta na pista, dá-nos a possibilidade de reduzir o peso – o que foi uma redução de peso fácil e muito barata. Mas se olharmos para o Alfa Romeo, eles estavam imediatamente no peso mínimo no início do ano. No final, precisaram de uma barra de fixação extra no fundo, enquanto o nosso chão era suficientemente rígido e já não precisava mais dele.

Desafiado a admitir se o carro estava ainda pesado, Wache reconheceu isso. O diretor da Red Bull não quis dar um número, mas deixou no ar que o carro poderia estar 12kg acima do peso mínimo:

“Em qualquer caso, o carro ainda é demasiado pesado. Ainda podemos melhorar isso no próximo ano. As outras equipas estão muito mais próximas do limite, pelo que é muito tempo por volta que podemos ganhar”.