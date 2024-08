F1: RB procura soluções para o resto da época depois de atualização falhada

A RB introduziu um importante pacote de atualização para o seu VCARB 01 no Grande Prémio de Espanha, com a intenção de melhorar o desempenho, particularmente em termos de estabilidade e equilíbrio. No entanto, as alterações deram origem a novos problemas, especialmente no equilíbrio do carro em curva e em velocidade, apesar de ter conseguido as melhorias esperadas na carga aerodinâmica. Inicialmente, suspeitou-se que a causa fosse uma asa traseira a tremer, mas uma análise mais aprofundada revelou que o verdadeiro problema era o novo design do fundo do carro.

A equipa reagiu revertendo a atualização do piso de um carro durante o Grande Prémio da Áustria para comparar a configuração antiga e a nova. Embora o desenho do piso não tenha produzido os resultados desejados, forneceu informações valiosas para desenvolvimentos futuros. O diretor técnico da RB, Jody Egginton, mostrou-se otimista, sublinhando que a experiência, apesar de dececionante, contribuiu para a aprendizagem da equipa e para as estratégias futuras.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA