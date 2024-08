F1: RB prepara-se para “segunda metade da época muito intensa”

Com a Fórmula 1 de volta à ação no circuito de Zandvoort para o Grande Prémio dos Países Baixos, uma das pistas mais complexas do calendário, Jody Egginton, diretor técnico da RB, prevê uma luta intensa entre o segundo pelotão para o que resta da temporada de 2024.

Entre as dunas junto ao Mar do Norte, Zandvoort oferece um desafio único com seu traçado sinuoso e antigo. A pista foi renovada e voltou ao calendário após uma ausência de 36 anos, mas manteve muito do seu carácter original. O que mais distingue Zandvoort de muitos outros circuitos são as curvas com ‘banking’, com inclinações de 19 e 18 graus.

Jody Egginton falou sobre os desafios específicos que Zandvoort coloca para todas as equipas do pelotão e confirma a introdução de pequenas atualizações na corrida após as férias. “Zandvoort apresenta alguns desafios diferentes, mas temos uma base sólida para levar para esta corrida. Em conjunto com algumas pequenas atualizações, devemos ser capazes de continuar a lutar para alcançar os melhores lugares. O circuito é uma pista ‘old school’, um dos os circuitos mais curtos do calendário. Tem 14 curvas de vários tipos, combinadas com retas curtas e várias inclinações, e está repleto de caixas de gravilha que castigam até os mais pequenos erros.”

Egginton também destacou a importância de um bom desempenho na qualificação em Zandvoort, dado o traçado do circuito e a competitividade do pelotão. “Conseguir uma boa qualificação é muito importante aqui. Como tem sido o caso na maioria das corridas desta época, esperamos uma luta dura com os nossos adversários mais próximos pelos pontos e estamos ansiosos pela luta naquela que vai ser uma segunda metade da época muito intensa.”