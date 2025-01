F1: RB desenvolveu um espelho 100% reciclável

A Holy Technologies é uma empresa alemã fundada em 2022, é especializada no desenvolvimento e produção de componentes de fibra de carbono para várias indústrias. A empresa oferece um sistema de produção digital e um sistema de fabricação robótica de baixo custo para peças compostas recicláveis. A Holy Technologies pretende revolucionar a indústria de compósitos, criando componentes leves e sustentáveis para sectores como o desporto automóvel, a mobilidade elétrica e a energia. Concentra-se no fabrico de alta eficiência para pequenas e grandes séries na Europa, utilizando a IA e a robótica para enfrentar desafios como a escassez de mão de obra e os riscos da cadeia de abastecimento. A empresa está sediada em Hamburgo e encontra-se atualmente na fase de incubadora/aceleradora.

A tecnologia foi testada durante um Grande Prémio, provando a sua viabilidade no ambiente rigoroso das corridas. Esta parceria procura fazer avançar o fabrico sustentável no desporto automóvel e noutras indústrias.

A equipa Visa Cash RB F1, em colaboração com a Holy Technologies, alcançou um marco significativo no fabrico sustentável. Após 18 meses de investigação conjunta, conseguiram produzir com êxito um componente para o carro de corrida VCARB 01 com uma redução de peso de 20%, assegurando simultaneamente a sua total reciclagem.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros