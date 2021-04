F1, Ralf Schumacher: “Valtteri Bottas já esteve perto do nível de Hamilton mas agora está longe”

Ralf Schumacher questionou o momento de forma de Valtteri Bottas. Depois do incidente em Ímola com George Russell, o finlandês voltou a ser criticado pela fraca prestação até o momento da desistência.

Schumacher considera que Bottas está neste momento muito longe do nível de Lewis Hamilton:

“Ele deveria perguntar-se a si próprio porque se encontrou numa posição em que teve de se defender de um Williams quando conduz um Mercedes… Já tem estado muitas vezes a um nível semelhante ao Hamilton, mas tenho de dizer que está muito longe disso neste momento. A Mercedes pode dizer que o Bottas estava com falta de aderência na traseira do seu carro, mas penso que é todo o pacote do Bottas que está a sofrer de falta de aderência neste momento. Ele precisa de melhorar, caso contrário, na minha opinião, será rapidamente posto de lado. “