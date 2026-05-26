F1, Ralf Schumacher: “Temos um potencial sucessor de Max Verstappen”
O antigo piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher elogiou Kimi Antonelli após o Grande Prémio do Canadá, apontando o jovem italiano como potencial “sucessor” de Max Verstappen enquanto referência da grelha. Antonelli conquistou a sua quarta vitória consecutiva na prova, alargando a vantagem no campeonato de pilotos para 43 pontos, beneficiando também do abandono do companheiro de equipa George Russell por falha na unidade motriz na volta 30.
O duelo entre Antonelli e Russell na primeira metade da corrida foi amplamente elogiado, com o italiano a aplicar pressão constante ao companheiro (mais experiente), e a forçar erros, apesar de também ter cometido um ele próprio. Para Schumacher, a maturidade e a compostura demonstradas por Antonelli, que disputa apenas a sua segunda temporada na categoria rainha, foram os aspetos mais impressionantes da exibição.
“Foi um duelo épico” disse Ralf Schumacher. “Mas também é preciso dizer que o Kimi geriu a situação com uma compostura extrema. Forçou mesmo o George a cometer erros repetidamente. Claro que ele próprio cometeu um, mas claramente era o homem mais rápido. É preciso admirar ter tal controlo da situação numa idade tão jovem e aprender com os próprios erros. Se continuar assim, temos talvez um sucessor de Max Verstappen, algum dia.”
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