F1, Ralf Schumacher: “Temos um potencial sucessor de Max Verstappen”

O antigo piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher elogiou Kimi Antonelli após o Grande Prémio do Canadá, apontando o jovem italiano como potencial “sucessor” de Max Verstappen enquanto referência da grelha. Antonelli conquistou a sua quarta vitória consecutiva na prova, alargando a vantagem no campeonato de pilotos para 43 pontos, beneficiando também do abandono do companheiro de equipa George Russell por falha na unidade motriz na volta 30.

O duelo entre Antonelli e Russell na primeira metade da corrida foi amplamente elogiado, com o italiano a aplicar pressão constante ao companheiro (mais experiente), e a forçar erros, apesar de também ter cometido um ele próprio. Para Schumacher, a maturidade e a compostura demonstradas por Antonelli, que disputa apenas a sua segunda temporada na categoria rainha, foram os aspetos mais impressionantes da exibição.

“Foi um duelo épico” disse Ralf Schumacher. “Mas também é preciso dizer que o Kimi geriu a situação com uma compostura extrema. Forçou mesmo o George a cometer erros repetidamente. Claro que ele próprio cometeu um, mas claramente era o homem mais rápido. É preciso admirar ter tal controlo da situação numa idade tão jovem e aprender com os próprios erros. Se continuar assim, temos talvez um sucessor de Max Verstappen, algum dia.”