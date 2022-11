F1: Ralf Schumacher sugere saída de Magnussen da Haas no final da época | AutoSport

Ainda sem a confirmação do segundo piloto para a Haas, parece certo que Kevin Magnussen se mantenha no seu posto, após ter assinado um contrato plurianual no início desta temporada depois da saída de Nikita Mazepin da estrutura norte-americana. No entanto, há quem considere que a posição do piloto dinamarquês não esteja assim tão segura.

A Haas estará prestes a anunciar se Mick Schumacher mantém-se como piloto da equipa ou se vai decidir trocar o alemão, possivelmente por um compatriota. Schumacher foi criticado por Günther Steiner e Gene Haas pelo custo dos seus acidentes na fase inicial da época, com ambos os responsáveis a afirmarem publicamente que o futuro dos pilotos estava nas suas próprias mãos, que bastava somar mais pontos e ajudar a equipa.

O tio de Mick, o antigo piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher sugeriu à Haas substituir Kevin Magnussen e não o seu sobrinho, que tem estado mais estável nesta fase da época.

“Tudo é possível, é claro, especialmente se analisarmos as últimas corridas”, disse Ralf Schumacher ao canal alemão da Sky. “Quem sabe, Magnussen pode já não estar tão firmemente no seu lugar. Se olharmos para as corridas desde Silverstone, temos de concluir que Mick é o mais estável e melhor dos dois pilotos, e que também teve alguma má sorte com estratégias erradas. Na última corrida, Mick foi por vezes até seis décimos mais rápido do que Magnussen, por isso vamos esperar para ver as próximas corridas. Espero que Haas tome uma decisão em breve. Talvez, no próximo ano, tenhamos dois alemães na grelha de Fórmula 1”.

A opinião de Ralf Schumacher deve ter pouca relação com que o vai acontecer na Haas, não parecendo que a equipa norte-americana termine a relação com o piloto dinamarquês, que regressou à Fórmula 1 após a sua saída da mesma equipa no final da época de 2020, tendo o dobro de pontos do que Mick Schumacher (24 pontos versus 12 pontos), com o piloto alemão sem pontuar desde a Áustria.