F1, Ralf Schumacher: “Substituto de Helmut Marko é 1′ uma bomba'”
Ralf Schumacher, comentador da Sky Germany e antigo piloto de Fórmula 1, afirmou que a Red Bull já tem definido um substituto de grande impacto para Helmut Marko, que abandonou recentemente o cargo de consultor de desportos motorizados da equipa.
Helmut Marko deixou as suas funções no início da semana, retirando-se de um cargo que ocupava desde 2005, apesar de ter contrato válido até ao final da temporada de 2026. O austríaco, de 82 anos, negou ter sido pressionado para tomar a decisão e surgiram notícias na imprensa alemã, nomeadamente no jornal Bild, indicando que a Red Bull não pretendia preencher a vaga deixada em aberto.
Contudo, Ralf Schumacher contrariou esses rumores, garantindo que a equipa já escolheu quem irá assumir o papel, descrevendo a nomeação como uma verdadeira “bomba”. Segundo Schumacher, esta mudança marca o fim de uma era, sobretudo no que diz respeito à estrutura de formação de jovens pilotos da Red Bull.
O nome de Sebastian Vettel tem sido apontado como um dos principais candidatos ao cargo. O tetracampeão mundial já tinha sido referido pelo próprio Helmut Marko, no início do ano, como alguém com perfil adequado para lhe suceder após a sua retirada.
Helmut Marko esteve ligado à Red Bull desde a entrada da equipa na Fórmula 1, em 2005, desempenhando um papel central na conquista de seis campeonatos de construtores e oito títulos de pilotos. Foi também responsável pela descoberta e desenvolvimento de talentos como Sebastian Vettel e Max Verstappen, ambos campeões do mundo com a equipa, além de outros pilotos como Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e, mais recentemente, o jovem Arvid Linblad, que deverá estrear-se na Fórmula 1 em 2026 pela Racing Bulls.
Apesar de ser expectável que Marko permanecesse no cargo na próxima temporada, optou por abandonar definitivamente a Fórmula 1 no final de 2025.
“Uma era está a chegar ao fim, sobretudo nas categorias de formação. Ouvi quem, quase de certeza, vai assumir o cargo. É um bom homem para essa função”, afirmou Ralf Schumacher à Sky Germany.
Questionado sobre a identidade do sucessor, acrescentou: “Infelizmente, não posso dizer. Mas, se tudo correr como previsto, será definitivamente uma bomba.”
