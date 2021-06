F1, Ralf Schumacher sobre Valtteri Bottas: “Eu não teria falado assim no rádio” | AutoSport

Valtteri Bottas explodiu já no último terço do GP de França, numa altura em que não tinha pneus para se defender dos adversários. Ralf Schumacher afirmou que não se atreveria a fazê-lo, no lugar de Bottas.

A Mercedes arriscou numa estratégia de paragem única, indo contra o que Bottas disse, que afirmou desde cedo que a melhor estratégia seria a de duas paragens, dada a degradação dos pneus, superior ao esperado. Bottas não poupou a sua equipa e no rádio afirmou “eu avisei que seria uma corrida de duas paragens. Porque ******* ninguém me ouve?”

Ralf Schumacher comentou o sucedido e afirmou que não teria feito o que o finlandês fez:

“A sua mensagem de rádio à equipa sobre estratégia não o colocou certamente numa posição melhor na Mercedes”, disse o antigo piloto de F1 à Sky Sports. “Valtteri é obviamente alguém muito emotivo. Pessoalmente, não me atreveria a fazer algo assim depois do seu desempenho até agora este ano. Mas ele saberá porquê. Ele provavelmente saberá que vai embora de qualquer maneira e está a tentar mostrar-se a outra equipa. Ele queria deixar claro que uma estratégia diferente teria sido melhor. Não consigo explicar de outra forma”.

“Valtteri teve um bom fim-de-semana, claro. Mas quando é necessário, ele volta a cometer erros. Ele também parece desgastar os pneus mais depressa do que Lewis Hamilton. Isso não é suficientemente bom, especialmente quando se está a competir contra um adversário tão forte como a Red Bull. Esta é uma situação nova para a Mercedes porque não tiveram um verdadeiro adversário nos últimos anos. E agora, é claro, cada erro é um grande problema”.

“Se o desempenho de Bottas permanecer tão consistente como este fim-de-semana ou no Mónaco, então uma mudança de piloto não será um problema nesta época. Mas se o Bottas falhar de novo, então valerá definitivamente a pena considerar”.