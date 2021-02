F1: Ralf Schumacher: “Situação do contrato de Lewis Hamilton é vergonhosa”

Estamos em fevereiro e o contrato que deveria ter sido assinado no final de dezembro ainda não o foi. Lewis Hamilton e a Mercedes continuam num aparente impasse e Ralf Schumacher não está impressionado.

Para o ex-piloto de F1, trata-se de uma situação vergonhosa. Quando questionado sobre as negociações, Schumacher respondeu: “Uma coisa é clara – a Fórmula 1 é maior do que qualquer outro indivíduo. Estamos agora em Fevereiro e o homem mais importante neste momento na Fórmula 1 – o sete vezes campeão mundial – ainda não tem contrato assinado. Acho isso uma vergonha e, devo dizer honestamente, um pouco embaraçoso”, acrescentou ele. “Lewis também não deve esquecer o risco do que está a correr”.

Schumacher, disse não ter a certeza porque é que Hamilton e Mercedes ainda não estão de acordo, acrescentando: “Diz-se sempre que se trata apenas do dinheiro, mas espero que não”.

O processo de negociação entre as partes não tem sido fácil com desacordo em relação à duração e aos valores envolvidos.