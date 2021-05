F1, Ralf Schumacher: “Se Vettel não melhorar nas próximas provas é tempo de questionar se faz sentido continuar” | AutoSport

Ralf Schumacher acredita que Sebastian Vettel irá regressar à melhor forma e começar a suplantar o seu colega de equipa. Mas se não o fizer nas próximas corridas será tempo de começar a colocar questões:

Falando à Speedweek, Schumacher observou: “A tarefa de Sebastian Vettel nas próximas corridas será a de dominar o seu colega de equipa. Como quatro vezes campeão mundial, ele tem de o fazer. Se não melhorar e ele não liderar a equipa, então em algum momento terá de se perguntar se tudo isto ainda faz sentido. Devemos dar-lhe mais duas ou três corridas, até lá o problema de se habituar a Aston Martin deve estar resolvido”.

“Lance Stroll sente-se em casa no carro que conhece bem, o que é uma desvantagem para a Vettel, especialmente no Mónaco, onde tem de se sentir extremamente confortável no carro.“

“Sei que como piloto de Fórmula 1 se interroga durante cada sessão de treino e após cada corrida, se estiver atrás do seu colega de equipa: Como pode ser ele mais rápido? Porque é que ele consegue travar dez metros mais tarde? Isso afetou Vettel, e notamos que com certas declarações em entrevistas”.

“Acredito que Vettel irá recuperar mas o tempo não está do seu lado”, acrescentou Ralf Schumacher.

