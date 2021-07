F1, Ralf Schumacher: “Problemas internos na Aston Martin” | AutoSport

A Aston Martin está a ter uma época de estreia abaixo do esperado, olhando para as prestações que vimos da Racing Point em 2020. E tal pode estar ligado a problemas internos.

Segundo Ralf Schumacher, há engenheiros descontentes desde a entrada em cena de Lawrence Stroll e das mudanças estruturais que têm sido feitas. Stroll já disse que serão preciso cinco anos para que as mudanças surtam efeito mas segundo Schumacher o mau ambiente dentro da estrutura é evidente:

“A aquisição da Aston Martin por Lawrence Stroll foi uma jogada inteligente, mas esquece-se de que também se assumem empregados. Não se pode transformar uma vaca num tigre num dia. Ouvi dizer que há muitos problemas internos. Alguns engenheiros estão desapontados com o facto de outras pessoas estarem a ser trazidas e receio que a dada altura Stroll questione o projeto e saia“, disse o alemão à Sport Bild.

Sebastian Vettel foi trazido para ser o líder da equipa e o farol para o desenvolvimento do carro, mas até agora vimos pouco do alemão que, apesar de estar a melhorar a cada corrida, não tem colocado em pista as prestações que esperávamos. No entanto já leva alguma vantagem sobre Lance Stroll e Schumacher acredita que o seu compatriota deverá o seu colega de equipa de forma regular:

“Ele está ocupado com mais coisas do que com corridas, mas o mais importante é controlar o seu colega de equipa. No ano passado, Sergio Pérez foi sempre dois ou três décimos mais rápido do que Stroll. Se depois virmos como o Pérez agora a luta com Max Verstappen, deve ser fácil para Vettel ser consistentemente mais rápido do que Stroll”.