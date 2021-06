F1, Ralf Schumacher: “Pista extremamente suja” | AutoSport

Ainda em relação aos incidentes de Lance Stroll e de Max Verstappen e dos escrutínio ao comportamento dos pneus da Pirelli no GP do Azerbaijão, Ralf Schumacher veio a terreiro afirmar que ouviu equipas a queixarem-se da sujidade da pista e que isso pode ter contribuído para o problema de pneus.

“A Pirelli deve ter tido um mau pressentimento este fim de semana. No entanto, eu seria cauteloso ao classificar a questão. Ouvi das equipas que a pista estava extremamente suja. Junto às barreiras, havia alguns pregos antigos e outras coisas. Havia muitos objetos a voar. Com Stroll, suspeito que algo assim foi fatal, porque na altura não houve nenhum acidente em que existissem peças de carbono de outros carros que poderiam ter sido agarradas aos pneus. No caso da Verstappen, não tenho a certeza. A análise de Pirelli irá revelar a causa”.