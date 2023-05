F1, Ralf Schumacher: “Pilotos da Ferrari não são suficientemente consistentes” | AutoSport

Muitos apontam a falta de estabilidade da Ferrari como o grande calcanhar de Aquiles e o principal motivo pelo insucesso da equipa. Fred Vasseur entrou na equipa e teve de lidar com uma onda de saídas das chefias dos departamentos. O cenário não é o mais positivo na Scuderia, mas, para Ralf Schumacher, o problema está para lá disso.

Segundo o ex-piloto alemão, problema da Ferrari está nos pilotos e não na equipa:

“A Ferrari tem dado uma impressão muito boa desde que Fred Vasseur assumiu o cargo. Aconteceu muita coisa lá. Vejo o maior problema nos pilotos. Para mim, Charles Leclerc e Carlos Sainz não são suficientemente consistentes. O próprio Leclerc disse que, contra o conselho dos seus engenheiros, afinou mal o carro. Com os seus erros, ele mostra que ou não tem a maturidade, ou talvez, no final do dia, não tenha consistência para lutar por um campeonato do mundo pela Ferrari. Sainz estava a oito décimos de Leclerc num fim-de-semana, em Miami regressou ao seu nível, travou e entrou na via das boxes demasiado depressa [sendo penalizado por isso]. Para ser honesto, a equipa da Ferrari está a fazer um trabalho melhor do que os dois pilotos.”